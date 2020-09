Nba, a sorpresa i Bucks eliminati da Miami

Finals addio per i Bucks. In Nba tonfo clamoroso della principale favorita, insieme con i Lakers, per la vittoria finale del campionato. La formazione di Milwaukee, che ha dominato largamente la regular season è stata infatti eliminata questa notte da Miami che ha vinto gara 5 portandosi sul 4-1. Un risultato che nessuno poteva immaginare alla vigilia della sfida che ha messo davanti le due squadre.

Miami ci ha creduto e ha messo su un gioco di squadra per forzare la difesa avversaria e tenere a bada il suo temibile attacco e alla fine ha avuto ragione. Nella gara decisiva che ha segnato l'addio dei Bucks ai sogni di gloria ha pesato anche l'assenza del fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo, mestamente seduto in tribuna con una caviglia gonfia. La sfida di stanotte si è chiusa con il punteggio di 103-94 a favore di Miami Heat che torna così in finale a est dopo sei anni di digiuno.

Procede invece la marcia dei Lakers, che stanotte si sono imposti sui Rocktes con il punteggio di 112-102, nonostante la solita grande prestazione di James Harden (33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e Russell Westbrook (30 punti). A favore del team di Los Angeles ha infatti giocato una super partita di Lebron James, che ha messo a segno 36 punti, dei quali 29 nel solo primo tempo. La partita è stata molto combattuta e fino all'ultimo si è giocata sul filo della parità. Poi nelle battute conclusive, grazie anche all'entrata in campo di Rajon Rondo (21 punti) c'è stato l'allungo decisivo dei californiani, ora la situazione è di 2-1.