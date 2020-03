Nba: Smart rassicura, sono guarito

Marcus Smart, giocatore dei Boston Celtics, ha annunciato su Twetter di non avere più i sintomi del coronavirus, che gli era stato diagnosticato una decina di giorni fa. In base alla valutazione del Dipartimento di salute dello stato del Massachusetts "da due giorni sono 'Corona Free'.

Grazie a tutti per i vostri pensieri e preghiere, faccio lo stesso per tutti coloro che sono malati. Non prendiamo rischi, restiamo uniti, pur essendo distanti", ha aggiunto.

Smart è uno dei 14 giocatori dell'Nba contagiati dal Covid-19.

Tra questi la superstar di Brooklyn Kevin Durant e i due giocatori dello Utah Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Gobert e Mitchell, così come il giocatore di Detroit Christian Wood, hanno detto in questi giorni che anche loro sono guariti.

Il campionato NBA è stato sospeso l'11 marzo, quando è emerso che il francese dello Utah Rudy Gobert aveva contratto il coronavirus.