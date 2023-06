Abodi, 'il Decreto correttivo su riforma ha colmato le lacune'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - 'La reazione positiva del mondo paralimpico italiano al decreto correttivo alla riforma dello sport? Mi fa piacere che abbia già espresso un giudizio morale, vedendo riconosciuto dopo 20 anni ciò che non era mai stato riconosciuto. Vuol dire che abbiamo saputo cogliere l'occasione dei decreti correttivi per colmare una lacuna di pari opportunità, oltre che di dignità delle persone". Così Andrea Abodi, Ministro per lo sport, a margine della sua visita al centro SapienzaSport a Tor di Quinto, nella quarta edizione di "Padel e Salute", organizzata da Sapienza Università di Roma, le Aziende ospedaliere-universitarie Policlinico Umberto I e Policlinico Sant'Andrea e l'Associazione culturale "Capire per Prevenire", in cui sono state offerte visite mediche gratuite, (ANSA).