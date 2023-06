Malagò, 'l'Italia un colosso senza sport nelle scuole'

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "I miei colleghi del Cio mi chiedono sempre come faccia l'Italia a vincere tutte queste medaglie per copiare il nostro modello, ma io glie lo dico sempre che è impossibile". Lo ha detto Giovanni Malagò, durante la presentazione del nuovo progetto editoriale del Quotidiano Sportivo digitale nella sede di Roma di Comin and Partners parlando del sistema sportivo italiano. "Oggi siamo dei colossi senza sport a scuola e nelle università, ma ci riusciamo perché c'è molta competenza - ha proseguito - I nostri fenomeni sono le asd, integrate con ssd, ma non è un sistema mutuabile. Tutto questo è una forza, ma è un equilibrio sottile". Poi parlando del calo demografico ha concluso: "Dal '95 a oggi, abbiamo perso 5 milioni di italiani tra i 18 e 35 anni. Se non arriva linfa fresca è impossibile continuare a fare i nostri risultati.

Bisogna fare delle politiche, più spinte possibile, per accelerare la demografia, anche perché il beneficio non ce l'hai domani mattina. Tema immigrazione? Io mi sto battendo come un pazzo per la ius soli sportiva". (ANSA).