Triathlon: trionfo britannico nel mondiale di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Il britannico Alex Yee, come la connazionale Georgia Taylor-Brown tra le donne, ha bissato la vittoria ottenuta a Cagliari nel 2022 ed è salito sul gradino più alto del podio della tappa italiana delle World Triathlon Championship Series.

Dopo l'uscita dall'acqua si è formato un folto gruppo in testa alla corsa, con gli azzurri Gianluca Pozzatti e Nicolò Strada e molti tra quelli che poi si sarebbero giocati la vittoria. Un gruppo che si è attestato sulle 24 unità e che nella fase finale della seconda frazione di gara vantava oltre un minuto di vantaggio sul plotone degli inseguitori, nel quale c'era l'altro azzurro, Michele Sarzilla.

Nella fase iniziale della frazione di corsa, il tedesco Jonas Schomburg ha tentato un allungo che ha provocato lo sfilacciamento del gruppo, ma già prima della fine del primo dei quattro giri lo hanno ripreso Yee ed il neozelandese Hayden Wilde (secondo alla fine), che poi sono andati via insieme, mentre alle loro spalle si formava un terzetto composto dai francesi Pierre Le Corre, Léo Bergère (terzo al traguardo) e Jonas Schomburg, che poi restava indietro e veniva raggiunto da Dorian Coninx, che con il quarto posto di oggi si è portato in testa alla classifica mondiale. Decisivi sono stati gli ultimi 400 metri, con Yee che ha allungato con decisione e Wilde che non è riuscito a rispondere, staccandosi di quei pochi metri che hanno permesso al britannico di arrivare da solo al traguardo.

Pozzatti ha sfiorato la top ten concludendo all'undicesima posizione. Sarzilla, ancora una volta autore di una bella rimonta nella frazione di corsa, è risalito fino al 16/o posto, mentre Strada è giunto 31/o.

Nella gara femminile, trionfo di Georgia Taylor Brown con l'azzurra Verena Steinhauser che ha sfiorato il piazzamento tra le prime dieci, concludendo undicesima. L'altra azzurra, Ilaria Zane, si è invece piazzata in 22/a posizione. (ANSA).