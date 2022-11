Denunce ginnaste: tecnico Ferrari "zero tolleranza su abusi"

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Condivido appieno le parole di Vanessa Ferrari. Le sono stato vicino per 25 anni. Penso che sia un'atleta fuoriclasse, ma soprattutto una persona eccezionale.

Ho avuto la fortuna di poterla conoscere a fondo e di starle accanto in prima persona per molti anni, sia quando vinceva sia quando invece si è trovata ad attraversare momenti difficili".

Enrico Casella, allenatore della Nazionale di artistica femminile e della Ferrari, interviene così sulla vicenda che ha travolto la ginnastica dopo le denunce di ex atlete della ritmica su maltrattamenti psicologici subiti quando erano in attività. Sul caso è intervenuta anche la stessa Ferrari, raccontando i momenti difficili che ha dovuto passare.

"La ringrazio per aver ricordato che anche la Federazione le è stata vicino in questi periodi - ha proseguito Casella - fornendole tutto il supporto necessario e affiancandole specialisti dedicati e portandola infine a conquistare la medaglia d'argento a Tokyo. È doveroso sottolineare che il metodo di allenamento è molto cambiato negli ultimi anni e io stesso ho contribuito a modificare tutti quegli atteggiamenti che consideravo sbagliati. Per gli atleti di alto livello, il sacrificio è parte integrante della disciplina, ma abusi e insulti non possono essere tollerati né tantomeno accettati. La bilancia non può essere strumento di vessazione e singoli comportamenti sbagliati vanno perseguiti con il massimo rigore.

Questo sport è sano e bellissimo, e per questo va protetto".

