Atletica: Jacobs, ho ricominciato a gareggiare, a vincere

(ANSA) - TRENTO, 22 SET - "Ho ricominciato a gareggiare, a vincere. Era iniziato tutto bene poi ci sono stati momenti difficili che si sono conclusi per il meglio con un altro oro al Campionato europeo, quindi posso dire che il bilancio della stagione è abbastanza positivo". Lo ha detto il campione olimpico ed europeo dei 100 metri piani Marcel Jacobs, intervistato nel corso dell'appuntamento "Il ritorno del re", nell'ambito del Festival dello sport di Trento.

"Mi sono anche sposato nel frattempo", ha aggiunto il velocista azzurro. "In pista mi sono allenato per cercare di trattenere le emozioni che si possono avere, lì mi sono lasciato andare ed è stato molto bello", ha raccontato. (ANSA).