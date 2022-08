Atletica: Europei; Cestonaro in finale nel triplo

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Nella mattinata del day 3 agli Europei di atletica a Monaco di Baviera la triplista Ottavia Cestonaro si qualifica per la finale del triplo con la misura di 13,86 (-1.0) centrata al terzo e ultimo tentativo disponibile.

Eliminata invece Dariya Derkach che non fa meglio di 13,65 (-0.5) con il rammarico per un ultimo salto decisamente lungo, ma nullo.

Due azzurri promossi in semifinale nei 400 ostacoli: vince la batteria e avanza Mario Lambrughi con 50.27, out il debuttante in Nazionale Giacomo Bertoncelli, sesto in batteria con 51.86.

Al femminile, chi passa il turno è Rebecca Sartori, terza della sua batteria con 56.44, fuori invece Linda Olivieri che nei metri conclusivi perde un posto tra le prime tre e torna a casa con 57.03 (quinta). L'avventura di Sveva Gerevini nell'eptathlon comincia con 13.73 (-0.6) nei 100hs e con il personale all'aperto eguagliato di 1,71 nell'alto, sul set del sensazionale 1,98 dell'olimpionica belga Nafi Thiam alla prima prova. (ANSA).