Basket: play off Nba; vincono Miami e Phoenix

I 45 punti segnati dal fenomeno sloveno Luka Doncic non sono bastati ai Dallas Mavericks per battere i Phoenix Suns, squadra con il miglior record nella stagione regolare 2021-'22, e principale favorita il titolo Nba.

In gara-uno della serie di semifinale della Western Conference, i Suns hanno vinto in casa per 121-114, grazie in particolare alle prestazioni di Deandre Ayton, autore di 25 punti, e del solito Devin Booker, mvp con 23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifra anche Chris Paul (19 punti) e, uscendo dalla panchina, Cameron Johnson (17). Gara-due si giocherà domani notte.

A Miami, in gara-uno della semifinale di Eastern Conference, i Philadelphia 76ers hanno risentito, come previsto, dell'assenza della loro superstar Joel Embiid, infortunato. Così gli Heat, con cinque giocatori in doppia cifra, si sono imposti per 106-92, dopo una prima metà di gioco molto più combattuta del previsto (51-50). Notevole per Miami il contributo di Tyler Herro che, partito dalla panchina, ha segnato 25 punti, con 9/17 dal campo, e preso 9 rimbalzi. Doppia doppia per Bam Adebayo, con 25 punti e 12 rimbalzi, mentre Jimmy Butler, al rientro in quintetto base dopo i problemi fisici, ha messo insieme 15 punti, 9 rimbalzi e 3 assist.