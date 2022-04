Tokyo: doping, la 4X100 britannica restituisce le medaglie

La squadra britannica della staffetta 4x100m maschile ha riconsegnato le medaglie d'argento della gara delle Olimpiadi di Tokyo, che sono state tolte a causa della positività al doping di Chijindu Ujah. Lo ha reso noto il comitato olimpico della Gran Bretagna (Boa).

Il test a cui è stato sottoposto Ujah dopo la gara ha evidenziato la presenza è di due sostanze proibite, ostarina e S-23, comunemente usate per 'costruire' i muscoli. Sulla pista di Tokyo il quartetto britannico è arrivato secondo dietro all'Italia medaglia d'oro per un centesimo di secondo.

Il Ceo del comitato olimpico britannico ha sottolineato che "è con vera tristezza che abbiamo dovuto chiedere la restituzione di medaglie, certificati e spille, soprattutto per i tre atleti che sono stati puniti non per colpa loro". Tuttavia, questo è il verdetto del Tas e dobbiamo rispettarlo, così come siamo stati chiari che deve succedere ad altre nazioni i cui atleti hanno infranto le regole del doping". Gli altri membri della staffetta britannica erano Nethaneel Mitchell-Blake, Zharnel Hughes e Richard Kilty.