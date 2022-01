Pechino: Italia team con 118 atleti, sono 46 le donne

Sono 118 gli atleti dell'Italia Team impegnati ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Nella rassegna che prenderà il via il 4 febbraio prossimo ci saranno 46 azzurre (il 39% dell'intera spedizione) e 72 azzurri in gara in 14 delle discipline in programma fino al 20 febbraio. Numeri simili a quelli di PyeongChang 2018, quando in Corea l'Italia fu rappresentata da 122 atleti (48 donne e 74 uomini). Restano da definire soltanto i nomi dello sci alpino maschile, i cui sette slot saranno resi noti domani al termine dello slalom maschile notturno in programma a Schladming.