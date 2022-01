Ghiaccio: Europei Velocità; due bronzi per l'Italia

(ANSA) - HEERENVEEN, 07 GEN - In attesa delle gare olimpiche di Pechino, il pattinaggio di velocità su ghiaccio propone gli Europei a Heerenven, e il 2022 della pista lunga italiana parte con il botto.

Nella prima giornata di gare della competizione continentale, sul mitico ghiaccio olandese della Thialf, la squadra azzurra conquista due medaglie, i bronzi del Team Pursuit maschile e di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri.

Così si conferma di alto profilo, nonostante i pesanti carichi di lavoro delle ultime settimane, la stagione dell'Italia guidata del ct Maurizio Marchetto, dall'allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris, olimpionico di Torino 2006, e arrivano le prime dopo le ottime prestazioni in Coppa del Mondo.

Il Team Pursuit tricolore coglie il primo podio azzurro della competizione con un bel bronzo conquistato con il tempo di 3'43"416 dai tre finanzieri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, già terzi in Coppa del Mondo a Salt Lake City.

Scesi sul ghiaccio accoppiati con la Norvegia (argento a fine gara), sono stati bravi a tenere il ritmo necessario per aggiudicarsi il terzo posto definitivo. Il successo è andato all'Olanda padrona di casa.

Bene anche Francesca Lollobrigida che, sui 3000 metri, chiude terza e prosegue nella striscia di podi su una distanza in cui lo scorso dicembre, nella tappa di Coppa del Mondo di Calgary, aveva conquistato la vittoria con record italiano. Il cronometro odierno si ferma a 4'00″615, dietro soltanto alle olandesi Schouten - prima - e De Jong - seconda -. Un'altra soddisfazione per una stagione fin qui perfetta che regala a Lollobrigida la quinta medaglia continentale in carriera. Sedicesima l'altra italiana Laura Peveri. (ANSA).