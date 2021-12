Golf: Olesen è innocente, cadono accuse di molestie

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Thorbjorn Olesen è stato dichiarato non colpevole dall' Aldersgate House Nightingale Court di Londra. Per il golfista danese, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna su un aereo da Nashville a Londra per fatti risalenti al luglio 2019, è stato scagionato. Vincitore della Ryder Cup nel 2018 a Parigi, Olesen dopo la lettura della sentenza è scoppiato in lacrime. Per lui è la fine di un incubo.

Cadono così le pesanti accuse rivolte di molestie, con il danese che ora potrà tornare a pensare solo al campo. Mettendosi alle spalle una vicenda dolorosa che ha destato stupore e che gli aveva provocato anche una sospensione da parte dell'European Tour (oggi DP World Tour), poi revocata. (ANSA).