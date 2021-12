Vela: da astronavi e traversate record, torna 'L'Uomo e il Mare'

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Non solo regate milionarie con barche astronavi ma anche traversate da record con mini imbarcazioni e budget abbordabili. Un grande risultato per i nostri velisti italiani impegnati nella classica regata transatlantica "Minitransat 2021" che mai come in questa edizione, nella "classe serie", ha visto quattro azzurri piazzarsi fra i primi quindici. Una puntata speciale, riservata al mondo dei Mini, quella che andrà in onda questa sera alla 21.50 su Raisport +HD con "L'Uomo e il mare", la rubrica curata e condotta da Giulio Guazzini, riservata al mare alla vela ed ai suoi personaggi.

In apertura la cronaca della straordinaria prestazione degli italiani. Le parole del solitario ventinovenne Alberto Riva che, alla sua prima transat, ha raggiunto il traguardo di Guadalupe al secondo posto in classifica nella categoria serie. Poi l'approfondimento con il veterano e super esperto navigatore genovese Ernesto Moresino che fa il punto sulla specialità. Non poteva mancare per questo il racconto dell'edizione 2019, una data storica, che ha visto per la prima volta un italiano, Ambrogio Beccaria, conquistare il gradino più alto del podio.

Infine l'intervista esclusiva, realizzata qualche anno fa, con Susanne Beyer, la velista ligure che è riuscita a concludere prima di tutti gli italiani una delle regate in solitario più impegnative del mondo. (ANSA).