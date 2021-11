Vezzali, investire in modo deciso nello sport universitario

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Occorre investire in modo deciso nella promozione dello sport in ambito universitario. Stiamo lavorando su alcune linee di intervento: tra queste, incentivi per chi si dedica allo sport di alto livello, ad esempio attraverso delle borse di studio per l'iscrizione all'università o assicurando la possibilità di svolgere l'attività anche nell'ambiente universitario", lo ha detto Valentina Vezzali nel suo intervento alla XXI Festa dello Sport della Luiss.

"Questa è per me l'occasione per dirvi grazie, a nome del Governo, per il contributo che state dando allo sport grazie ad un progetto che portate avanti dal 1999 - ha proseguito la sottosegretaria allo sport -. La lungimiranza con la quale la Luiss ha investito nella dual-career ha portato tantissimi frutti. Alcuni dei vostri studenti-atleti sono stati tra i protagonisti di questo 2021 che rimarrà nella storia dello sport italiano". "L'intenzione è quella di sostenere azioni che incentivino la formazione professionale degli studenti-atleti in vista del loro inserimento nel mercato del lavoro, anche orientando in quella direzione contributi pubblici erogati in favore degli organismi sportivi, nel rispetto della loro autonomia. Ritengo infatti fondamentale garantire la possibilità di studiare e prepararsi al lavoro a coloro che fanno dello sport la componente prevalente della propria vita in termini di tempo, di onerosità, di modalità di svolgimento, siano essi professionisti o dilettanti. Nessuno deve essere più costretto a scegliere tra lo studio e lo sport". (ANSA).