Prima pole position in Moto 2, al termine delle prove ufficiali del Gran Premio di Stiria per Aron Canet. Il pilota spagnolo dell'Aspar Team ha fermato il cronometro su tempo di 1'28''787. Canet condividerà la prima fila insieme a Jorge Martin e Tetsuta Nagashima mentre il migliore degli italiani è stato Marco Bezzecchi in quinta posizione. Decimo Nicolò Bulega mentre è dodicesimo il leader del campionato Luca Marini, 15/o Enea Bastianini.