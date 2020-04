Coronavirus, l'Italia Team a chi è in prima linea: 'Voi gli eroi'

"Oggi gli eroi siete voi. Noi dell'Italia Team vi diciamo: Grazie'". I campioni e gli atleti olimpici italiani hanno dedicato un video a medici e infermieri, alla Protezione civile, ai volontari e a tutti coloro che sono in prima linea contro l'emergenza pandemia, per ringraziarli e rendere omaggio al loro impegno.

"Oggi non siamo noi i tenaci; non siamo noi quelli che sconfiggono la paura; non siamo noi gli instancabili; non siamo noi ad andare oltre il limite; non siamo noi quelli che lottano; non siamo noi a regalare speranza. Non siamo noi gli eroi... Oggi gli eroi siete voi: Voi in rianimazione; Voi in laboratorio; Voi dentro le ambulanze; Voi che combattete in prima linea; Voi che dispensate cure e sorrisi; Voi che siete la nostra speranza. Con tutto il cuore, noi dell'Italia Team vi diciamo: "Grazie". E' il testo del video letto a nome di tutti gli atleti olimpici azzurri da Federica Brignone, Frank Chamizo, Elisa Di Francisca, Paola Egonu, Michela Moioli, Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Dorothea Wierer e Ivan Zaytsev.