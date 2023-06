Ligue1: l'ultima di Messi con il Paris Sg

È tempo di addii in Ligue1, che si conclude sabato. Galtier ha annunciato che Leo Messi lascerà il Psg dopo l'incontro col Clermont, mentre Tudor ha reso noto che abbandonerà 'per motivi privati' la panchina del Marsiglia, promosso in Champions (ai preliminari) con i parigini e il sorprendente Lens. Visto che il Tolosa, vincitore di Coppa, farà l'Europa League, rimangono due posti in Europa con il Lilla, che ha +1 su Rennes e Monaco, che chiude in casa del Troyes. In zona retrocessione, già condannate Angers, Troys e Ajaccio, scenderà una tra Auxerre (35 punti) e Nantes (33). Quest'ultima ha un compito facile ricevendo l'Angers, quindi l'Auxerre rischia la retrocessione se non conquisterà punti ospitando il Lens secondo in classifica.

Calcio, Galtier: 'Sabato l'ultima di Messi col Psg'

Il quadro della 38/ma giornata

Ajaccio-Marsiglia ore 21

Auxerre-Lens

Brest-Rennes

Lorient-Strasburgo

Monaco-Tolosa

Nantes-Angers

Nizza-Lione

Paris SG-Clermont

Reims-Montpellier

Troyes-Lilla