L'Equipe, Tudor annuncia ai suoi che lascia il Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Igor Tudor, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha annunciato ai suoi giocatori che a fine stagione lascerà il club. Lo riferisce il giornale sportivo 'L'Equipe' nella sua edizione online. Lo stesso quotidiano nei giorni scorsi aveva scritto di ripetuti contatti fra i rappresentanti del tecnico croato e la dirigenza della Juventus.

Tudor, 45 anni, era al Marsiglia dall'inizio di questa stagione, che la squadra sta concludendo in Ligue 1 al terzo posto in classifica. Il croato è già stato alla Juve, sia da calciatore (110 presenze e 15 gol dal 1998 al 2005) che da tecnico, nel 2020-'21 come assistente di Andrea Pirlo. Come capo allenatore in Italia ha già guidato Udinese e Verona. (ANSA).