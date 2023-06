Calcio: Galtier, "sabato l'ultima di Messi col Psg"

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Ho avuto l'enorme privilegio di allenare il miglior calciatore della storia. La prossima è la sua ultima partita al Parco dei Principi, spero sia ben accolta da tutti i tifosi". E' Christophe Galtier, tecnico del Psg, ha ufficializzare che l'avventura parigina di Leo Messi e' finita.

Sabato la squadra parigina affronta il Clermont nell'ultima giornata, e la 'Pulce' e' pronto a rifare le valigie, diviso tra un romantico ritorno al Barcellona e un ricco sbarco in Arabia Saudita.

"Su Leo - ha aggiunto Galtier - si e' detto e critica molto, ma l'ultima e' stata per lui una buona stagione: aveva bisogno di adattarsi nel suo primo anno e nel secondo è stato straordinario. Penso che la critica non sia affatto giustificata. A 35 anni è stato il migliore al Mondiale: il suo bilancio è impressionante. È sempre stato al servizio della squadra". (ANSA).