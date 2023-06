Xavi: 'Messi decide la prossima settimana, al Barca porte aperte'

"La prossima settimana prenderà una decisione, ma dobbiamo lasciarlo un po' in pace. Le porte del Barcellona per lui sono sempre aperte". Qui le porte sono aperte". Il tecnico dei blaugrana, Xavi Hernandez apre al possibile ritorno nel club catalano di Leo Messi, che dice addio al Psg. "La prossima settimana prenderà una decisione - ha detto Xavi intervistato dal Mundo Deportivo -. Alla fine deciderà lui il suo futuro e qui le porte sono aperte. Se deciderà di venire so che ci aiuterà, ma dobbiamo lasciarlo un po' in pace.

Rispetta il Psg, vuole finire la stagione al meglio. Tutti noi vogliamo che Leo torni al Barcellona. Lui è un leader naturale, si adatterebbe alla perfezione alle circostanze".