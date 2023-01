Chelsea su Dumfries, Inter si consola con Smalling

Alle prese con una non semplice trattativa per il rinnovo di RAFA LEAO, il Milan non perde di vista gli altri obiettivi di mercato, anchs se nello specifico si tratta di far rimanere chi già c'è. Il discorso riguarda anche BRAHIM DIAZ, perché a Milanello sono soddisfatti del suo rendimento, e ora l'obiettivo è di convincere il Real Madrid ad abbassare la cifra, 22 milioni, necessaria per il riscatto definitivo, Ma la dirigenza milanista è al lavoro anche per trovare un rinforzo per l'attacco della prossima stagione: piace molto KOLO MOUANI, vicecampione del mondo con la Francia attualmente in Germania all'Eintracht. Un altro giocatore seguito da tempo è HOJLUND, che però sta facendo un'ottima stagione nell'Atalanta e questo fa salire il prezzo. Così i rossoneri alla fine potrebbero virare su BETO dell'Udinese. Sul discorso portiere potrebbe innestarsi un valzer che porterebbe TATARUSANU alla Fiorentina, se a Milanello arrivasse uno tra SEPE e SPORTIELLO. Dalla Viola partirebbe GOLLINI, con destinazione Napoli dove SIRIGU lascerebbe per un romantico ritorno nella sua Sardegna, a Cagliari.

All'estero continua a spendere milioni su milioni come fossero spiccioli il Chelsea, che ha pagato 100 milioni allo Shakhtar per avere MUDRYK, 'soffiato' all'Arsenal che lo seguiva da tempo. I Blues potrebbero non fermarsi qui, perché faranno un tentativo con l'Inter per avere DUMFRIES già da questa 'finestra' invernale. Dalla Milano nerazzurra potrebbe partire, ma solo la prossima estate e in caso di offerta irrinunciabile, anche BARELLA, mentre in entrata circola con sempre maggiore insistenza il nome di MUSAH, ventenne centrocampista del Valencia che ha giocato i Mondiali con gli Usa ma ha passaporti anche di Italia e Ghana. In casa Inter continua anche, sotto traccia, la trattativa con gli agenti di SMALLING, al quale la Roma ha offerto un rinnovo a cifre inferiori a quelle che percepisce attualmente.

La Juventus, che lascerà partire ALEX SANDRO, sta tentando di arrivare a GRIMALDO che è in scadenza con il Benfica. RABIOT, invece, sta sempre vagliando la proposta del Newcastle, che per rinforzare il centrocampo starebbe pensando anche, per l'estate, al laziale MILINKOVIC SAVIC. Un altro obiettivo della dirigenza della 'Magpies' è il romanista ZANIOLO.

E a proposito della Roma, il Lione si è fatto avanti per KARSDORP mentre SHOMURODOV ha l'accordo con il Torino che però deve a sua volta parlare con la società giallorossa. BOVE è stato richiesto da Lecce e Salernitana, ma potrebbe entrare nel discorso con il Sassuolo per FRATTESI. Il Leicester insiste con la Fiorentina per avere subito NICO GONZALEZ, e ha offerto 35 milioni. Lo stesso club sta cercando anche di prendere OUNAHI, centrocampista rivelazione del Marocco e dell'Angers, che è seguito anche da Napoli (che però non vuole prendere parte ad 'aste') e Marsiglia. In Francia danno per certo l'arrivo di ZIDANE sulla panchina della Juventus a partire da luglio. A Cremona è invece arrivato BALLARDINI al quale i suoi nuovi dirigenti hanno assicurato l'acquisto di due elementi di suo gradimento.