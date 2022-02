Serie A: Atalanta-Juventus, formazioni

L'obiettivo, a 4 giorni dall'andata dello spareggio per gli ottavi di Europa League con l'Olympiacos, resta il quarto posto. Ma per l'Atalanta sembra una chimera riprenderlo alla Juventus, tra Musso squalificato, sostituito tra i pali da Rossi, il match winner a campi invertiti Zapata out per 2-3 mesi e altri indisponibili come Ilicic (problemi personali), Miranchuk (bicipite femorale sinistro) e Palomino, infortunatosi ai flessori giovedì sera. Il ritorno in campionato al 3-4-1-2 ha come punti fermi Pessina tra le linee per pressare il regista e la coppia Malinovskyi-Muriel, con Boga terzo incomodo. La rabbia per l'eliminazione dalla Coppa Italia può aggiungere benzina alle fiammate di Zappacosta, a segno proprio come l'innesto di gennaio ivoriano e atteso in corsia: sul lato anche Maehle o il recuperato Pezzella più che Hateboer. Il terzetto difensivo con Toloi, l'ex in prestito Demiral e Djimsiti offre comunque garanzie.

Uno snodo importante ma non ancora decisivo. Massimiliano Allegri prova a togliere pressione alla sua Juventus alla vigilia della trasferta contro l'Atalanta, avversaria per quel quarto posto che vuol dire qualificazione in Champions League. "E' uno scontro diretto importante e è un bel passaggio di stagione, ma non sarà una sfida decisiva - dice il tecnico a proposito del big-match di domani sera - perché poi mancheranno ancora tante gare: siamo in un buon momento da 12-13 partite, ma nel calcio bisogna mantenere l'equilibrio". I bianconeri, nel frattempo, hanno strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia e si sono riportati vicino alle primissime della classe: "Vincere le partite è la normalità qui alla Juventus, per questo motivo non abbiamo ancora fatto niente - ci tiene a precisare Allegri in conferenza stampa - e l'arrivo di Vlahovic ha portato un po' di entusiasmo: dobbiamo però rimanere concentrati, pensando all'Atalanta, poi al derby, poi alla Champions e a tutte le sfide che ancora mancano". Certo è che si sta entrando nel momento decisivo della stagione: "Cerchiamo di sistemare il campionato gara dopo gara, anche se più andiamo avanti nel cammino e più diventa difficile vincere - il pensiero dell'allenatore - perché il tempo si assottiglia e i punti cominciano a contare molto di più: dovremo farci trovare pronti quando avremo tra i piedi il pallone decisivo".

Probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): 31 Rossi; 2 Toloi, 28 Demiral, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta; 32 Pessina; 18 Malinovskyi, 9 Muriel. (57 Sportiello, 42 Scalvini, 13 Pezzella, 33 Hateboer, 7 Koopmeiners, 48 Panada, 10 Boga, 20 Mihaila, 50 De Nipoti). All.: Gasperini. Squalificato: Musso (1). Diffidati: De Roon, Demiral, Zappacosta. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Palomino, Zapata.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 17 Pellegrini; 28 Zakaria, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 10 Dybala, 7 Vlahovic, 9 Morata (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 5 Arthur, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 18 Kean, 20 Bernardeschi, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 38 Aké). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bernardeschi, Danilo, Morata. Indisponibili: Chiellini, Chiesa, De Winter. Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 2,85; 2,45; 3,35