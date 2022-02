Serie A: Verona-Udinese e Genoa-Salernitana, formazioni

"La squadra sta bene, abbiamo lavorato molto bene in settimana e sono felice della risposta dei ragazzi. Il calcio è una continua conferma, e la partita di domeni è una conferma relativa al qui e ora": lo ha detto Gabriele Cioffi, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della trasferta di Verona. Per il tecnico, "Hellas e Torino sono due squadre simili ma non uguali perché hanno giocatori diversi. Alla fine, è il giocatore che interpreta il modulo. Saranno importantissimi i duelli". Sugli avversarsi di giornata, il mister ha ricordato che "il Verona arriva da una bella partita giocata contro la Juve e ha giocato molto bene in rimonta contro il Bologna. Tudor e i suoi ragazzi stanno facendo un grande lavoro e se hanno 33 punti in classifica non è un caso perché sono meritati". Per il rientro di Pereyra ci vuole pazienza: "Tucu è un campione. Non è al 100% ma non vediamo l'ora di riaverlo con noi. Lo aspetteranno settimane di fatica perché quando un giocatore rientra da un infortunio come il suo va rodato ma sono sicuro che lui avrà pazienza e noi non vediamo l'ora di rivederlo".iverse: mi danno la possibilità di usarli in base a quello che vedo nella partita e nella loro condizione. In settimana abbiamo avuto modo di lavorare su certi aspetti in fase di costruzione che ci permetteranno di segnare di più". Per il rientro di Pereyra ci vuole pazienza: "Tucu è un campione. Non è al 100% ma non vediamo l'ora di riaverlo con noi. Lo aspetteranno settimane di fatica perché quando un giocatore rientra da un infortunio come il suo va rodato ma sono sicuro che lui avrà pazienza e noi non vediamo l'ora di rivederlo".

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 16 Casale, 21 Guenter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. (22 Berardi, 12 Chiesa, 31 Sutalo, 42 Coppola, 43 Retsos, 14 Ilic, 24 Bessa, 29 Depaoli, 75 Hongla 88 Praszelik, 11 Lasagna, 18 Cancellieri. All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dawidowicz, Fabrotta.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 22 Pablo Marì; 16 Molina, 8 Jajalo, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto. (20 Padelli, 31 Gasparini, 2 Perez, 4 Zeegelaar, 28 Benkovic, 93 Soppy, 24 Samardzic, 37 Pereyra, 7 Success, 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Cioffi. Squalificato: Arslan. Diffidati: Soppy, Walace. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Colombo di Como. Quote Snai: 1,85, 3,55; 4,25.

Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu, 36 Hefti, 3 Vanheusden, 15 Vasquez, 4 Criscito, 65 Rovella, 47 Badelj, 20 Ekuban, 8 Amiri, 11 Gudmundsson, 23 Destro. (22 Marchetti, 1 Semper, 5 Masiello, 52 Maksimovic,16 Calafiori, 32 Frendrup, 10 Melegoni,90 Portanova,50 Cambiaso, 27 Sturaro, 45 Yeboah,9 Piccoli, ). All. Blessin. Squalificati: Ostigard Diffidati: nessuno Indisponibili: Bani.

Salernitana (4-3-2-1): 55 Sepe; 30 Mazzocchi, 16 Fazio, 25 Dragusin, 19 Ranieri; L. Coulibaly, 16 Radovanovic, 13 Ederson; 10 Verdi, 9 Bonazzoli; 11 Djuric. A disposizione: 72 Belec, 7 Ribery, 14, Di Tacchio, 15 Bohinen, 20 Kastanos, 21 Zortea, 22 Obi, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti, 99 Mousset. Allenatore: Colantuono. Indisponibili: M. Coulibaly, Ruggeri, Schiavone.

Squalificati - Diffidati: Bonazzoli. Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 1,85; 3,60; 4,25