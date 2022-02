Serie A: Milan-Sampdoria, formazioni

Per il Milan è il momento di accelerare. Dopo gli ottimi risultati nel derby e contro la Lazio in Coppa Italia, i rossoneri affrontano la Sampdoria consapevoli di aver un calendario da sfruttare. L'intenzione è quella di chiudere una settimana perfetta, con tre successi consecutivi, per migliorare la classifica rispetto alla 25esima giornata di un anno fa. Per ora i punti sono gli stessi, ma la crescita è costante. "Al di là dei risultati delle altre e della nostra partita di domenica, la squadra è molto più consapevole e matura", assicura Stefano Pioli alla vigilia. E da squadra matura il Milan non può sbagliare. Le dirette rivali per il titolo saranno impegnate nelle Coppe europee, mentre il Milan potrà riposarsi e preparare al meglio ogni sfida. Domani la Sampdoria, poi la Salernitana e l'Udinese, prima del derby d'andata di Coppa Italia e il big match col Napoli. "Noi dobbiamo pensare che il prossimo esame sia sempre il più difficile. Mancano quindici gare e sono tante. Dobbiamo pensare a fare più punti possibile. In questo momento è sottile il gap tra il vincere e il non vincere - sottolinea il tecnico rossonero - i dettagli faranno la differenza. Domani abbiamo una partita difficile, affrontiamo una avversario che domenica ha vinto 4-0 col Sassuolo". In campo scenderà "il Milan migliore" possibile. Certo, le scelte dipenderanno anche dalle condizioni dei giocatori e dalle caratteristiche degli avversari. Sicuramente non sarà a disposizione Zlatan Ibrahimovic: "Sta lavorando ancora a parte, c'è da aspettare ancora un po'. Vediamo per le prossime partite". Senza lo svedese, il Milan probabilmente si affiderà ancora a Olivier Giroud, sperando che l'incredibile feeling con San Siro continui. Sono dieci i gol stagionali del francese finora e tutti a San Siro. "Credo sia solo casualità. Giroud comunque - assicura Pioli - sta bene fisicamente e mentalmente".

Probabili formazioni di Milan-Sampdoria.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 2 Calabria; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 20 Kalulu,l, 4 Bennacer, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 7 Castillejo, 12 Rebic, 22 Lazetic, 27 Maldini, 30 Messias). All.: Pioli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Theo Hernandez. Indisponibili: Ballo-Touré, Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer.

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 25 A.Ferrari, 29 Murru; 87 Candreva, 88 Rincon, 2 Thorsby; 5 Sensi; 27 Quagliarella, 10 Caputo. (30 Ravaglia, 33 Falcone, 13 Conti, 26 Magnani, 3 Augello, 6 Ekdal, 11 Sabiri, 70 Trimboli, 16 Askildsen, 26 Viera, 21 Giovinco, 7 Supryaga). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bereszynski, Murru, Candreva, Thorsby. Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Yoshida, Askildsen. Arbitro: Chiffi di Padova Quote Snai: 1,40; 5,00, 7,50