Serie A: Sassuolo-Roma; formazioni

Nessuna polveriera, nessuna frattura: solo tanta frustrazione. Questa è la sintesi della vigilia di Sassuolo-Roma raccontata da Josè Mourinho in conferenza stampa. Dichiarazioni che chiudono una settimana contraddistinta dalla notizia dello sfogo del tecnico alla squadra negli spogliatoi di San Siro. "Io da sempre lavoro così - ha spiegato il portoghese - poi quello che succede nello spogliatoio resta là. Non vi dico cosa ci siamo detti ma non sono capace di dire che non ci sia stato un confronto dopo la gara". Quello che però Mourinho non accetta sono le voci di corridoio createsi dopo e che avrebbero visto i calciatori giallorossi non gradire l'atteggiamento del proprio allenatore. "E' una bugia che qualcuno si sia offeso - ha continuato Mou - I giocatori mi hanno detto che gli piace come io lavoro. Con me non ci sono segreti, io parlo in faccia e non vogliono che io cambi".

Probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique, 25 Berardi, 92 Defrel, 23 Traore'. (56 Pegolo, 24 Satalino, 13 Peluso, 44 Tressoldi, 4 Magnanelli, 77 Kyriakoupolos, 20 Harroui, 11 Ciervo, 15 Ceide, 7 Oddei). All.: Dionisi. Squalificati: Scamacca, Raspadori. Diffidati: Chiriches, Ferrari. Indisponibili: Obiang, Djuricic, Ayhan.

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 6 Smalling 5 Vina; 4 Cristante, 27 Sergio Oliveira; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 24 Kumbulla, 52 Bove, 17 Veretout, 55 Darboe, 42 Diawara, 59 Zalewski, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 64 Felix Afena-Gyan)All.: Jose Mourinho. Squalificati: Zaniolo Diffidati: Mancini Indisponibili: Spinazzola, Ibanez Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 3,30; 2,75; 2,05