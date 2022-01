Serie A: Sassuolo-Verona, formazioni

La squalifica di Berardi, giocatore sempre determinante, complica le scelte di Dionisi che deve rinunciare ad un altro giocatore offensivo come Djuricic. Il tecnico sembra orientato a confermare il 4-2-3-1, con Scamacca punta centrale, alle cui spalle potrebbero agire Defrel, al posto di Berardi, Raspadori e, novità, Muldur, terzino avanzato in fase offensiva. A centrocampo come sempre Frattesi e Lopez, pochi cambiamenti in difesa con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Ancora out Henrique, Peluso, Magnanelli e Traorè impegnato in Coppa d'Africa.

Probabili formazioni di Sassuolo-Verona.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 17 Muldur, 18 Raspadori, 92 Defrel; 91 Scamacca. (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 44 Tressoldi, 77 Kiryakoupolos,20 Harroui, 26 Mata, 28 Kumi, 68 Abubakar, 29 Samele). All.: Dionisi. Squalificati: Berardi. Diffidati: Chiriches, Raspadori, Rogerio. Indisponibili: Djuricic, Henrique, Magnanelli, Obiang, Peluso, Romagna, Traoré.

Verona (3-4-1-2): 1 Pandur; 16 Casale, 21 Guenter, 17 Ceccherini; 29 Depaoli, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 10 Caprari; 11 Lasagna, 9 Simeone. (80 Kivila, 12 Chiesa, 27 Magnani, 15 Cetin, 31 Sutalo, 93 Ragusa, 7 Barak, 20 Ruegg, 18 Cancellieri, 9 Kalinic). All: Tudor. Squalificati: Ilic. Diffidati: Casale, Faraoni, Simeone, Veloso. Indisponibili; Berardi, Bessa, Coppola, Dawidowicz, Fabrotta, Faraoni, Hongla, Montipò. Arbitro: Prontera di Bologna. Quote Snai: 2,20; 3,55; 3,10.