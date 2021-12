Serie A: Cagliari-Udinese, probabili formazioni

Cagliari alla ricerca della seconda vittoria della settimana per provare l'aggancio o il sorpasso allo Spezia al quartultimo posto. Contro l'Udinese Mazzarri può sperare sul ritorno di Ceppitelli e Nandez. Ma rispetto alla vittoria in Coppa Italia con il Cittadella sarà tutta un'altra partita. "Gara importantissima - ha detto il tecnico - mercoledì in è arrivata una vittoria che ci dà un po' di fiducia e fornito risposte utili, ho visto facce più serene e dovrà essere un punto di partenza per cambiare rotta. La Serie A è un'altra storia, ritmi e livello sono molto differenti. Ora vietato sbagliare a cominciare dall'approccio sin dal riscaldamento: non guardare la classifica ma pensare un impegno alla volta per affrontarli tutti al meglio". Voglia di riscatto e di andare oltre la batosta con l'Inter: "Prestazioni e risultati come quelli di Milano ti fanno vedere tutto come negativo - ha aggiunto - Ho già detto che contro l'Inter si può perdere, perché è una squadra fortissima, ma non ci sta arrendersi in quel modo, con quell'atteggiamento inaccettabile. Dobbiamo riprendere il filo delle precedenti quattro partite in cui si era visto un Cagliari volitivo, che è sulla strada giusta e probabilmente è stato un pizzico sfortunato perché qualche punto in più l'avremmo anche meritato. Sono convinto che positività chiami positività, una vittoria può sbloccarti e farti affrontare al meglio lo step successivo". L'Udinese? "Dovremo essere perfetti, andare oltre la normalità, mettere in campo qualcosa di più a livello di intensità, attenzione, contenuti tecnici. E' una squadra molto fisica, prestante, con giocatori di livello e che ha dimostrato nell'ultima sfida contro il Milan quanto possa essere pericolosa. Non possiamo sbagliare, il calcio oggi ti chiede di essere al top a livello atletico, di giocare su ritmi elevati e tenere nei duelli uno contro uno. Noi dovremo farci trovare pronti, nessuno potrà sbagliare approccio alla gara. Nessuno può permettersi di entrare in campo nel modo sbagliato, ma sono convinto che le risposte arriveranno perché è un gruppo di ragazzi che vogliono fortemente uscire dal momento negativo". (ANSA).

Probabili formazioni di Cagliari-Udinese.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno; 4 Caceres, 2 Godin, 44 Carboni; 2 Bellanova; 18 Nandez, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 9 Keita. (1 Aresti, 31 Radunovic, 15 Altare, 23 Ceppitelli, 25 Zappa, 24 Faragó, 22 Lykogiannis, 14 Deiola, 21 Oliva, 14 Deiola, 20 Pereiro, 30 Pavoletti). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidato: Strootman. Indisponibili: Ladinetti, Rog, Strootman, Walukiewicz.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 16 Molina, 22 Arslan, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu; 9 Beto. (20 Padelli, 65 Carnelos, 2 Perez, 4 Zeegelar, 87 De Maio, 93 Soppy, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 23 Pussetto, 30 Nestorovski, 45 Forestieri). All.: Cioffi. Squalificato: Success. Diffidato: Walace. Indisponibile: Pereyra. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 2,95; 3,20; 2,50.