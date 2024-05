Serie A: Sassuolo-Inter 1-0

In campo Sassuolo-Inter 1-0 - Gol di Laurienté LA DIRETTA

Rete di Laurienté. Doig strappa il pallone a Dumfries e mette al centro, Laurienté in area con un tiro di destro sotto la traversa batte Audero.

LA VIGILIA

Il sogno del Sassuolo sarebbe quello di ripetere l'exploit dell'andata. Sembra una vita fa, esattamente il 27 settembre 2023, quando tra lo stupore generale la squadra allora guidata da Dionisi batteva 2 a 1 a San Siro l'Inter, unica sconfitta subita dai neo campioni d'Italia in campionato.

Da quel giorno tutto è cambiato, il Sassuolo si è infilato gradualmente in un tunnel sempre più buio, ha cambiato allenatore e oggi, nonostante l'arrivo di Ballardini, si ritrova con un piede e mezzo in serie B, con un ritardo di 5 punti dalla zona salvezza a quattro giornate dalla fine.

Situazione molto complicata - appena tre pari nelle ultime sei gare - e solo ripetendo l'impresa dell'andata, la squadra emiliana potrebbe riprendere a sperare, evitando così di salutare la massima serie dopo 11 anni consecutivi ai vertici del calcio italiano. La realtà, tuttavia, dice che tra Inter e Sassuolo ci sono 63 punti di differenza, 70 i gol subiti da Consigli in 34 gare, quindi una montagna da scalare a mani nude, una missione quasi impossibile, contro una squadra che non vorrà certo regalare e che, vincendo le restanti quattro gare, supererebbe i 100 punti.

"Penso che la rosa del Sassuolo possa giocarsela con chiunque - le parole di Ballardini alla vigilia della sfida con i nerazzurri -: può fare bene, anche se veniamo da prestazioni molto negative. L'Inter è fortissima, non ci sono dubbi, ma per me la mia squadra ci crede ancora. Il distacco dalla salvezza è notevole ma nelle prossime settimane ci sono degli scontri, Genoa, Cagliari Lazio, che possono essere ancora decisivi. Stiamo vivendo tutti una grande sofferenza - ha aggiunto il tecnico -. Da tempo ci manca Berardi e dobbiamo fare tutti qualcosa in più".

Lo stesso Berardi fu protagonista nella partita di andata segnando il gol decisivo, dopo il vantaggio di Dumfries e il momentaneo pari di Bajrami. Ballardini ha poi chiarito le condizioni fisiche precarie di alcuni dei suoi. "Thorsvedt ha un fastidio al pube e lo valutiamo domani, non ci saranno Castillejo e Defrel, Viti non ha finito l'allenamento e valuteremo anche lui nelle prossime ore" le parole del tecnico.

