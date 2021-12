Serie A: Atalanta-Roma, probabili formazioni

Sei anni di lavoro contro sei mesi, dodici finestre di mercato contro una, 20 giocatori esperti a disposizione da una parte e 13-14 dall'altra: sono solo alcune delle differenze tracciate in conferenza stampa da Josè Mourinho tra lui e Gasperini alla vigilia della sfida con l'Atalanta. Elementi che si traducono anche nell'assenza di vittorie contro le big dei giallorossi da dodici gare a questa parte, nei nove punti di distacco tra Roma e Atalanta in questo campionato, o addirittura in trenta se si analizza l'intero percorso nell'anno solare che sta per chiudersi delle due squadre. Premesse d'obbligo per lo Special One che, però, ha ben in mente l'obiettivo. "Se mi dicessero 'resta a casa per il pareggio assicurato' non accetterei - ha tuonato dalla sala stampa di Trigoria -. E' vero che c'è una differenza significativa tra le due società, ma di una cosa sono certo: possiamo vincere e andremo a Bergamo per quello". Non potrebbe essere altrimenti anche solo per evitare di perdere ulteriore terreno nella corsa Champions anche se lo Special One non vuole sentire questo genere di discorsi. "Non voglio approcciare la gara di domani in questo modo - ha spiegato Mourinho -. Il punto è giocare contro una squadra di qualità per provare a vincere, senza pensare al quarto posto". E pensare che quando Josè lasciava la Serie A dopo il Triplete, l'Atalanta non era nemmeno lontanamente il club che è oggi. "L'ho lasciata come una squadra di metà classifica, ora gioca per provare a vincere lo scudetto" ha sottolineato in conferenza. Un modello, quello bergamasco, che piace allo Special One, il quale comunque punta le su fiches su quello giallorosso. "Li ammiro molto, ma se diamo fiducia anche alla nostra proprietà e all'allenatore sono certo che siamo sulla strada giusta - ha detto il portoghese -. Noi abbiamo una proprietà nuova che secondo me sta facendo un lavoro fantastico.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 88 Pasalic; 18 Malinovskyi, 91 D.Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 28 Demiral, 66 Lovato, 13 Pezzella, 77 Zappacosta, 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 9 Muriel, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demiral, Freuler. Indisponibile: Gosens.

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 G.Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp; 17 Veretout, 4 Cristante, 77 Mkhitaryan, 5 Vina; 22 Zaniolo, 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 24 Kumbulla, 13 Calafiori, 65 Tripi, 55 Darboe, 52 Bove, 59 Zalewski, 42 Diawara, 14 Villar, 11 Carles Perez, 21 Mayoral, 14 Shomurodov). All.: Mourinho. Squalificati: Felix Afena-Gyan. Diffidato: Cristante Indisponibili: El Shaarawy, Lo.Pellegrini, Reynolds, Spinazzola. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 1,70; 4,25; 4,50.