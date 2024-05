Chiusura positiva per le Borse europee che si accodano a Wall Street e accolgono con favore i dati sul mercato del lavoro americano, il cui indebolimento lascia sperare in una Fed più reattiva nel taglio dei tassi.

Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,54%, Francoforte dello 0,58% e Londra dello 0,51%.



