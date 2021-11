Serie A: Empoli-Genoa, DIRETTA

Serie A: Empoli-Genoa apre la 12/ma giornata

Dopo la vittoria in extremis col Sassuolo, la quarta in trasferta, su cinque gare giocate, l'Empoli torna al 'Castellani' per lo scontro diretto contro il Genoa. Il tecnico Aurelio Andreazzoli chiede ai suoi di non snaturarsi, soprattutto mentalmente: "Qualcuno ci giudicava impresentabili a inizio stagione. Beh io dico che siamo i soliti dell'inizio, giovani e inesperti. E che proprio adesso arriva il difficile. Corriamo il rischio di perdere quello che sono i reali obiettivi. Insieme al nostro pubblico, come è avvenuto a Reggio Emilia, dobbiamo mantenere chiaro che siamo i soliti. Ripeto, quelli di inizio campionato". Sulla partita in particolare, con un Genoa sotto pressione e un allenatore a rischio, il mister azzurro dice: "Il Genoa non molla mai. Ha sempre finito le gare cercando di recuperare. Sappiamo che hanno delle difficoltà, ma sono molto attrezzati. Riescono a cambiare pelle all'interno della stessa gara".

Ballardini: 'Le difficoltà ti fanno crescere' - "Contro il Venezia meritavamo di vincere, ma prevale la consapevolezza che la squadra si sta formando. Una solidità, una consapevolezza che ci da fiducia per le prossime partite". Davide Ballardini alla vigilia della trasferta di Empoli, forse decisiva anche per il suo futuro, è ottimista e dopo la scossa data con le sue dichiarazioni negli spogliatoi di Genoa-Venezia ("la maglia del Genoa pesa, non tutti sono ancora pronti a portarla", aveva detto) ha avuto pochi giorni per preparare l'anticipo oltre ad aver perso un giocatore come Destro.

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 20 Fiamozzi, 6 S.Romagnoli, 42 Viti, 3 Marchizza; 32 Haas, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 8 Henderson; 9 Cutrone, 99 Pinamonti. (1 Ujkani, 26 Tonelli, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi, 23 Asllani, 5 Stulac, 27 Zurkovski, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 10 Bajrami, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificato: Stojanovic. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Ekong. Genoa (4-3-1-2): 57 Sirigu; 50 Cambiaso, 5 Masiello, 15 Vasquez, 4 Criscito; 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella; 99 Galdames; 19 Pandev, 9 Caicedo. (1 Semper, 22 Marchetti, 2 Sabelli, 14 Biraschi, 90 Portanova, 18 Ghiglione, 91 Kallon,10 Melegoni, 94 Touré, 27 Sturaro, 20 Ekuban, 44 Buksa, 24 Bianchi). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Biraschi. Indisponibili: Bani, Destro, Fares, Hernani, Maksimovic, Vanheusden. Arbitro: L.Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 2,10; 3,65; 3,35.