Serie A: Juventus-Fiorentina. Allegri: 'Siamo molto indietro'

"Non è che siamo diventati fenomeni dopo il 4-2 contro lo Zenit: è vero che abbiamo conquistato il primo obiettivo che era il passaggio del turno, ma serve rimanere con i piedi per terra": così il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, sul momento della sua Juventus, alla vigilia della partita casalinga con la Fiorentina. "In campionato siamo ancora molto indietro, c'è sempre da stare zitti e pedalare - continua l'allenatore - e dobbiamo migliorare tante cose: nella fase difensiva nella nostra metà campo, infatti, siamo ancora troppo leggerini".