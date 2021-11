Serie A: Cagliari-Atalanta, formazioni

Con la formazione migliore e a fari spenti, ovvero silenzio con la stampa, in casa del fanalino di coda, per non farsi abbagliare dalla relativa facilità dell'impegno. Dopo le luci della ribalta in Champions League spente solo parzialmente dalla beffa del pari oltre il 90' firmata Cristiano Ronaldo, l'Atalanta si appresta ad affrontare il Cagliari esportando il solito calcio offensivo formato trasferta: lontano da Bergamo, in campionato, ben 13 punti sui 15 disponibili, conquistandone solo 6 tra le mura amiche.

Probabili formazioni



Cagliari (4-4-2): 28 Cragno; 25 Zappa, 2 Godin, 44 Carboni, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 16 Strootman, 27 Grassi, 8 Marin; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (1 Aresti, 31 Radunovic, 15 Altare, 23 Ceppitelli, 12 Bellanova, 14 Deiola, 21 Oliva, 14 Deiola, 20 Pereiro, 17 Farias). All.: Mazzarri. Squalificato: Caceres. Diffidato: Strootman Indisponibili: Dalbert, Faragó, Keita, Ladinetti, Rog, Walukiewicz.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 88 Pasalic; 18 Malinovskyi, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 66 Lovato, 13 Pezzella, 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 9 Muriel, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gosens, Hateboer, Toloi. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 5,75; 4,50; 1,53. (ANSA).