Serie A: Spezia-Torino

Dopo la brutta sconfitta di Firenze, il tecnico dello Spezia Thiago Motta sprona la squadra e chiede ai suoi uno spirito diverso, vuole più 'cattiveria' e pretende dai suoi più del massimo. "A caldo ho preferito non esprimermi nello spogliatoio. Poi ho rivisto la partita in video e confermo che non siamo scesi in campo", ha detto alla vigilia di Spezia-Torino. "Mi aspetto un'altra partita, da tutti i punti di vista. I giocatori sanno cosa chiedo e in questa settimana abbiamo rinforzato i concetti: ognuno deve dare il massimo. Se hai il 20% nelle gambe lo devi dare tutto, ma se hai il 100% e dai il 95% a me non va bene. Ho giocatori responsabili, che si rendono conto di ciò che lo Spezia chiede. Sono sicuro che vedremo un'altra partita". Sprona la squadra, il tecnico, per cercare di fare punti dopo che gli aquilotti ne hanno ottenuto solo 1 nelle ultime tre gare e per cercare di blindare la difesa, la peggiore del torneo con 26 reti subite.

"E' una piccola finale, dobbiamo interpretarla così". E' l'appello di Ivan Juric al Torino. "Vogliamo dare un altro slancio in classifica - l'auspicio del tecnico croato - e in tanti ragazzi c'è voglia di rivalsa dopo le brutte gare dell'anno scorso disputate contro i liguri". Nelle partite esterne, però, i granata devono cominciare a correre: "C'è soltanto una differenza di risultati, ma anche in trasferta abbiamo sempre avuto lo spirito giusto ad eccezione di Firenze" l'analisi di Juric sul rendimento: il Toro lontano da casa ha perso tre partite su cinque. Per la formazione, però, ci sono diversi problemi: Brekalo è fermo ai box, a centrocampo non ci saranno Mandragora (infortunato) e Pobega (squalificato), inoltre c'è un'assenza dell'ultimo minuto. "Praet si è allenato poco durante tutta la settimana, non ha recuperato bene dopo che ha giocato 90 minuti a distanza di tanto tempo" svela Juric alla vigilia della gara in Liguria. Così, il candidato numero uno per partire dall'inizio è Verdi: "Non posso rimproverargli nulla, si allena bene e può darci qualcosa - dice il tecnico sul fantasista - e anche contro la Samp è entrato bene: potrebbe giocare titolare".