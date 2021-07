Wimbledon: Matteo Berrettini è nella storia, sugli spalti la fidanzata tennista Ajla Tomljanovic

Sull'erba di Wimbledon si scriverà la pagina di storia più luminosa del tennis italiano: Matteo Berrettini è in finale. Nessun italiano ci era mai riuscito e domenica, contro Novak Djokovic, tenterà l'impresa. Sugli spalti, insieme alla famiglia di Berrettini, ci sarà a fare il tifo la sua fidanzata, la tennista australiana Ajla Tomljanovic, che vive con lui in Florida.

L'avventura di Ajla si è interrotta pochi giorni fa, nei quarti di finale, quando si è arresa in due set alla connazionale, numero uno del mondo, Ashleigh Barty. Per la tennista, d'origine croata, è comunque il miglior risultato in carriera. Adesso si dedica a tempo pieno al tifo per il fidanzato sognando insieme il tetto del mondo.