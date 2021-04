Serie A: Inter-Cagliari

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, l'Inter di Antonio Conte è tornata subito in campo per preparare la sfida di domenica alle 12.30 contro il Cagliari a San Siro. Tra i nerazzurri mancherà l'ex Nicolò Barella, squalificato, mentre rientreranno dal 1' Bastoni e Brozovic, che avevano saltato la gara con i neroverdi per squalifica. Possibile turno di riposo per Ashley Young sulla sinistra, con Darmian pronto in attesa del rientro di Perisic. In attacco invece Sanchez scalpita, ma Conte sembra intenzionato a confermare ancora la coppia Lukaku-Lautaro. Dopo la doppia seduta del mercoledì, oggi e domani allenamento al mattino per i rossoblù di Semplici per abituarsi all'orario della partita con l'Inter di domenica alle 12.30. Ad Asseminello stamani esercizi di attivazione poi esercitazioni sul possesso palla. A seguire partite a tema tattico e in chiusura sessione dedicata alle palle inattive. Si sono allenati a parte Ceppitelli, Nandez, Sottil e Tramoni. In porta, al posto di Cragno risultato positivo al Covid, a Milano giocherà Vicario.