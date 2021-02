Serie A: Verona-Juventus

In campo sabato alle 20.45 Verona-Juventus

Contro la Juventus torna a disposizione Dimarco, assente a Genova per squalifica. AQuattro le assenze per la sfida contro i bianconeri: Ceccherini, Colley, Kalinic e Dawidowicz; solo quest'ultimo ha remote possibilità di recupero.

La Juventus deve fare a meno di Cuadrado, Bonucci e Chiellini, infortunati, e Danilo, squalificato. A Verona il giovane Dragusin si candida per un posto con De Ligt e Demiral. A centrocampo rientra Rabiot dopo il turno di stop; coperta corta anche in attacco: Dybala ancora out per il ginocchio dolorante, Morata rischia il forfait causa infezione virale, la coppia obbligata sarà Ronaldo-Kulusevski