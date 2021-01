Calcio: LLorente saluta Napoli, 'si piange sempre due volte'

''E' proprio vero che a Napoli si piange due volte...cià uagliù''. Fernando Llorente, dopo due stagioni in cui ha giocato con la maglia azzurra, si trasferisce all'Udinese e sul suo profilo Twitter saluta con un messaggio i tifosi e la città. ''E' arrivato il tempo dei saluti - scrive l'attaccante - e come si dice a Napoli 'adda passà 'a nuttata'. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me''.