Mercato: Roma sogna Gomez, Marsiglia spinge per Milik

MILIK al Napoli è ancora possibile. Lo scrive il giornale francese 'La Provence' e lo sostengono anche fonti vicine al calciatore polacco. I problemi ancora irrisolti per il via libera a questo trasferimento sono le formule di pagamento per il Napoli, legate ai vari bonus che integrerebbero i 7 milioni di fisso che l'OM è disposta a dare a De Laurentiis.

In questo frangente è molto attiva la Roma, perché la dirigenza di Trigoria sta ancora tentando di arrivare a Papu GOMEZ: l'argentino lascerà Bergamo ma non intende trasferirsi in campionati come quelli di Turchia o Russia, nonostante le proposte ricevute da questi paesi. Così la Roma, tramite un intermediario, si è fatta avanti anche perché potrebbe rinviare il pagamento alla prossima stagione. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni (facili da raggiungere) legate alle presenze del giocatore in campionato. Il problema, resta la cifra: l'Atalanta chiede 13 milioni, la Roma non andrà oltre i 10. Ma i buoni rapporti tra i due club possono comunque agevolare la trattativa. Intanto la Roma, che è stata sondata dall'Arsenal per NZONZI (attualmente in prestito al Rennes) punta anche ad AMRABAT, e per questo ha offerto alla Fiorentina il cartellino di DIAWARA. Il discorso è in stand by. Intanto il 'Mirror' scrive che il Liverpool sta seguendo da vicino DANIEL CABRAL, mediano 18enne e gioiello del Flamengo, che piace a Roma e Juventus. Proprio questi due club si sono contesi a lungo REYNOLDS, esterno del Dallas, che orami è vicino al bianconero: le parti sono vicine all'accordo per un prestito con riscatto a 6.5 milioni di euro. La Juve acquisterà lo statunitense, poi lo darà in prestito al Benevento. Il Monaco ha fatto sapere al Bologna che non intende cedere PELLEGRI, molto stimato dal tecnico Nico Kovac, così ora il club emiliano punta sul 23enne attaccante polacco SWIDERSKI, attualmente in Grecia al Paok di Salonicco. E a proposito di polacchi, la Juve per l'attaccante 'di scorta' ora starebbe pensando all'ex milanista PIATEK, che vuole lasciare la Bundesliga e l'Hertha. L'Inter pensa invece al centrocampo, e c'è l'idea TORREIRA (piace anche alla Fiorentina) se andrà in porto la cessione, anche in prestito, di ERIKSEN: l'Ajax si è rifatto avanti. E a proposito di giocatori che hanno vestito la maglia della squadra di Amsterdam, il Torino su indicazione del nuovo tecnico Davide Nicola ha chiesto SCHONE al Genoa. Al Milan è arrivato MANDZUKIC, e ora la stampa turca scrive che il prossimo obiettivo dei rossoneri è YAZICI del Lilla. Tullio Tinti, agente di ZACCAGNI, ha dato per certa la partenza del suo assistito da Verona, la prossima estate: in pole position c'è sempre il Napoli.