Coppa America: Luna Rossa si riscatta, American Magic va ko

Digerita la sconfitta nel primo turno di regate, Luna Rossa si riscatta prontamente e, nella seconda giornata di match race della Prada Cup (la selezione fra gli sfidanti del 'defender' della 36/a America's Cup di vela), centra il riscatto. L'imbarcazione griffata Prada-Pirelli, che gareggia sotto il guidone del Circolo della Vela Sicilia di Palermo, ha sfruttato le condizioni di vento leggero - che soffiava fra i 5 e i 10 nodi - e ha battuto nettamente American Magic. Nel match race (la sfida uno-contro-uno) andato in scena nel golfo di Auckland (Nuova Zelanda) la 'Luna' dello skipper Max Sirena ha fatto la voce grossa, dopo il ko del giorno precedente contro gli inglesi di Ineos. Il team italiano ha così chiuso il primo Round Robin in seconda posizione. American Black Magic è stata battuta nella seconda regata anche da Ineos UK, attualmente al comando della classifica, con tre successi in altrettante regate, seguito da Luna Rossa.