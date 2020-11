Atp Finals: Thiem batte Djokovic e vola in finale

È Dominic Thiem il primo finalista delle Atp Finals 2020, evento conclusivo della stagione del tennis. L'austriaco ha sconfitto in tre set il n.1 al mondo Novak Djokovic in tre set, col punteggio di 7-5, 6-7, 7-6. In finale, Thiem sfiderà il vincente del match serale tra il russo Daniil Medvedev e il n.2 al mondo Rafa Nadal.