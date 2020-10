Serie B: quattro vittorie in trasferta, vola la Reggina

Colpi in trasferta per Frosinone, Salernitana, Lecce e Reggiana mentre la Reggina con Menez travolge il Pescara 3-1.

Il quadro della seconda giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Ascoli-Lecce 0-2

Chievo-Salernitana 1-2

Empoli-Monza 0-0

Entella-Reggiana 0-2

Reggina-Pescara 3-1

Spal-Cosenza 1-1

Venezia-Frosinone 0-2

LR Vicenza-Pordenone alle 18,15

Pisa-Cremonese domenica alle 15

Cittadella-Brescia domenica alle 21.

I GOL DELLA SERIE B

Chievo-Salernitana 1-2 - I gol: nel primo tempo al 24' Mogos per i padroni di casa e al 34' Tutino per i campani. Nella ripresa al 19' Duric regala la vittoria agli ospiti allenati da Fabrizio Castori.

Ascoli-Lecce 0-2 I gol: nel secondo tempo al 9' Mancosu e al 21' Henderson.

Reggina-Pescara 3-1 - I gol: nel primo tempo, dopo che gli ospiti di Massimo Oddo avevano sbagliato un rigore con Galano, tris dei padroni di casa, a segno con Liotti ( 23' e 27') e Ménez (44'). Nella ripresa la rete abruzzese con Maistro al 25'.

Spal-Cosenza 1-1 - I gol: nel secondo tempo al 3' Salamon per gli emiliani, al 49' Tiritiello per gli ospiti

Venezia-Frosinone 0-2 - I gol: nel secondo tempo al 13' Novakovich e al 26' Szyminski

Entella-Reggiana 0-2 - I gol: nel primo tempo al 43' Mazzocchi, nella ripresa al 43' Varone su rigore.