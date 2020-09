LaLiga: esordio Barcellona, ostacolo Betis per il Real

Scende in campo il nuovo Barcellona di Koeman. Dopo la crisi Messi, rimasto controvoglia in blaugrana, e l'addio di Suarez, i catalani esordiscono domenica con il Villareal: il primo banco di prova dopo una stagione sofferta e il vero test per il nuovo tecnico. Con Suarez all'Atletico, Vidal all'Inter, Messi contingentato. Un Barca in crisi e rinnovato esordisce in campionato ospitando il Villarreal, mentre il debuttante Atletico di Simeone riceve il Granada, sorprendentemente in testa alla Liga. La prima del Siviglia, rinforzata da Rakitic, è invece in casa della neopromossa Cadice, a tre giorni dalla Supercoppa contesa con onore, ma con scarsa fortuna, al Bayern. Il Real, dopo il pari col Real Sociead, è impegnato con l'altra capolista, il Betis Siviglia.

