Premier, Klopp: 'Sarà ancora un Liverpool all'attacco'

"Non difenderemo il nostro titolo, ma andremo ancora all'attacco". E' la promessa di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, tornato a vincere la Premier League dopo 30 anni di astinenza. "Ho imparato che quando pensi di aver raggiunto il tuo picco, sei già su un pendio verso il basso. Questo non è ciò che sentiamo. Non mi sento pienamente soddisfatto", ha detto il tecnico tedesco, alla vigilia della trasferta in casa del Manchester City, campione uscente d'Inghilterra, in quello che sarà una sorta di passaggio di consegne.

Il titolo vinto giovedì scorso "è un passo incredibilmente grande, ma non l'unico traguardo di cui voglio parlare con i ragazzi tra 20 anni", ha continuato Klopp.

Nonostante il vantaggio di 23 punti maturato sulla squadra del suo grande rivale Pep Guardiola, Klopp ha messo in guardia i suoi da qualsiasi rilassamento contro l'orgoglio della City: "Siamo totalmente concentrati sulla preparazione della partita contro il Manchester City. Ciò non significa che li batteremo, ma che saremo pronti. Ed è anche così che ci avvicineremo alla prossima stagione".

Il quadro della 32/ma giornata DIRETTA

Aston Villa-Wolves 0-1

Watford-Southampton 1-3

Crystal Palace-Burnley 0-1

Brighton-Manchester Utd 0-3

Arsenal-Norwich mercoledì 1 luglio ore 19

Bournemouth-Newcastle

Everton-Leicester

West Ham-Chelsea ore 21.15

Sheffield-Tottenham giovedì 2 luglio ore 19

Manchester City-Liverpool ore 21.15