DIRETTA Serie A: in campo Torino Parma 0-0 LIVE

Il Torino di Moreno Longo passa al 4-4-2, e schiera la coppia d'attacco Zaza-Belotti, per la partita casalinga contro il Parma, recupero della 25esima giornata di serie A e prima partita del campionato dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus. Nel Parma, invece, Roberto D'Aversa propone nel suo 4-3-3 l'ex Darmian come terzino destro e il tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus. Torino e Parma, recupero della 25esima giornata di Serie A, rendono omaggio così alle migliaia di persone morto a causa della pandemia, i giocatori schierati in cerchio in mezzo al campo, gli spalti vuoti del Grande Torino. Al termine l'applauso di giocatori e addetti ai lavori agli 'eroi' dell'emergenza, ovvero medici, infermieri e volontari.

"Torniamo a fare quello che amiamo, è bellissimo e siamo tutti emozionati e desiderosi di dimostare il nostro valore". Non vede l'ora di alzare la cresta il 'gallo' Andrea Belotti, capitano del Torino che tra mezzora affronta in casa il Parma nel recupero della 25esima giornata di serie A. Quando il calcio si è fermato per l'emergenza Coronavirus, i granata stavano precipitando nel baratro a suon di sconfitte. "C'è grande positività - dice l'attaccante ai microfoni di Sky - e senso di appartenenza, vogliamo dimostrare sul campo quanto provato in questi mesi". Adesso, però, "è il momento dei fatti, e non delle parole - aggiunge Belotti - Io decisivo? Mister Longo punta su tutta la squadra, nel calcio si vince se si è squadra".

"Grazie a tutti i nostri eroi": è questa la scritta, tradotta dall'inglese ("Thank you to all our heroes"), che campeggerà sulle magliette indossate domani sera da Belotti e compagni. "In occasione di Torino Parma giocheremo con una maglia speciale. Il nostro pensiero è dedicato agli operatori sanitari di tutto il mondo. I loro sacrifici e il loro instancabile impegno nella lotta al Covid-19 resteranno per sempre nei nostri occhi e nei nostri cuori" il messaggio apparso sull'account ufficiale Twitter del club di via Arcivescovado.

IL MATCH - Centododici giorni dopo, il Toro ritrova finalmente il campo. Da Napoli a Torino, dal San Paolo all'Olimpico Grande Torino, è cambiato molto: gli spalti saranno vuoti, Daniele Baselli e Simone Verdi oltre a Cristian Ansaldi saranno out per infortunio, la difesa granata potrebbe passare a 4. Ciò che è rimasto immutato, invece, è la classifica, con quei soli due punti a dividere la formazione di Moreno Longo dal Lecce, che oggi sarebbe l'ultima a scendere in serie B. La sfida contro il Parma è già fondamentale per le sorti granata, per allontanarsi dalla zona bollente della classifica e guardare con più tranquillità alle 12 partite che poi mancheranno. Bisognerà battere i ducali, formazione che Longo non sottovaluta: "Si sono evoluti negli ultimi anni, ora costruiscono dal basso e non sono più soltanto ripartenze" la riflessione affidata ai microfoni di Torino Channel.