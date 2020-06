Ufficiale quarantena soft, campionato puo' finire

La Serie A assapora la vigilia del ritorno in campo, e incassa l'ok definitivo del Governo alla nuova quarantena soft che rende piu' verosimile portare a termine il campionato. L'allentamento della norma sull'isolamento, senza cui anche un solo caso di positività avrebbe complicato il piano di chiudere il 2 agosto, con una norma amministrativa era stata anticipata ieri all'ANSA dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. In serata e' arrivata la circolare del ministero della Salute: "Un altro passo avanti; ringrazio il ministro Speranza, ora servira' responsabilita', anche da parte dei tifosi, per non vanificare gli sforzi", il commento del presidente federale Gravina, col pensiero alla polemica per i festeggiamenti di Napoli. La quarantena soft prevede, in caso di un positivo, l'isolamento anche dei contatti stretti con continuita' di allenamento e un test rapido (con risposta entro 4 ore) a tutta la squadra nel giorno della partita, per consentire ai negativi di scendere in campo. I costi sono a carico dei club, a gara finita tutti di nuovo ad allenarsi in isolamento. Non c'è invece ancora e si profila complessa l'intesa per trasmettere qualche partita in chiaro, come richiesto dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. In questo caso, la situazione e' decisamente piu' incerta.

Il ministro aveva prospettato un "ottimo accordo" vicino, parlando prima della finale di coppa Italia, festeggiata nelle strade di Napoli con assembramenti ben più rischiosi di quelli che si vorrebbe evitare nei bar proponendo qualche partita anche per i non abbonati alle pay tv. All'ora di pranzo oggi una rapida riunione dell'assemblea della Lega Serie A ha confermato la volontà dei club di lavorare, con le parti coinvolte per arrivare a trasmettere in chiaro due recuperi del turno con cui riprende il campionato, sabato e domenica, riducendo l'embargo delle tv non licenziatarie (Rai e Mediaset in primis) per riproporre le azioni salienti. Qualche problema, però, pare abbia complicato la trattativa, e non è detto che un'intesa arrivi nel giro di 24 ore. Se invece si troverà l'accordo, Dazn trasmetterà Hellas Verona-Cagliari sabato alle 21.45 anche sul proprio canale YouTube, e Sky manderebbe in onda Atalanta-Sassuolo domenica alle 19.30 anche sul proprio canale in chiaro Tv8, in entrambi i casi senza pubblicità. In ogni caso, non si parla di dirette in chiaro per le altre 12 giornate da recuperare. In attesa del campionato, il prologo della coppa Italia ha soddisfatto la Lega Serie A. "Il dato sugli ascolti registrato ieri sera su Rai 1 conferma la bontà della scelta di tornare a giocare e la gran voglia di calcio degli italiani", ha notato, il n.1 Paolo Dal Pino che, in apertura dell'assemblea, ha fatto i complimenti al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la vittoria nella finale, e a quello della Juventus, Andrea Agnelli, per il fair play dimostrato partecipando alla premiazione degli avversari.