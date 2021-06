'C’era una svolta', l’Italia attraverso 75 anni di immagini dell''ANSA

C’è tutta la storia del nostro Paese nelle immagini che celebrano i 75 anni di attività dell’ANSA. Un racconto che non si è mai fermato e che ha attraversato la cronaca per entrare nel vissuto degli italiani, testimoniando i cambiamenti che ci hanno portato, dagli anni tragici del dopoguerra, ad essere uno dei Paesi più ricchi ed avanzati del mondo.

La mostra "C’era una svolta", composta da oltre 200 fotografie che si articolano in 13 sezioni tematiche e una cronologica, racconta semplicemente l’Italia, con i suoi successi e le sue contraddizioni, le gioie e i dolori della sua gente, in un costante parallelismo tra ieri e oggi, tra colore e bianco/nero, tra come eravamo e come siamo: dalla politica alla religione, dal mondo della cultura alla crescita tumultuosa delle nostre città. E poi il lavoro, i viaggi e le vacanze, lo spettacolo e la televisione, i giovani che siamo stati con i capelli lunghi e quelli che lo sono oggi tempestati di tatuaggi, fino ad arrivare alla dittatura del telefono cellulare e del selfie. Uno straordinario viaggio per immagini che vuole portare un significativo contributo a comprendere chi eravamo, chi siamo e soprattutto chi saremo.

L'esposizione al Maxxi, a Roma, dal 15 giugno al 4 luglio