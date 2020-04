Usa - Via dollari 'ricordo' da muri ristoranti, ora vanno ai camerieri

E' corsa a staccare dal muro le banconote con messaggi d'amore o di apprezzamento e stima donate dai clienti nel pre-coronavirus. Ora che il mondo è cambiato e i ristoranti sono chiusi, molti di quelli che avevano le pareti tappezzate da dollari ricordo corrono ai ripari e, per aiutare le cameriere e i camerieri rimasti improvvisamente senza lavoro, li staccano uno a uno e li distribuiscono.

Così le pareti di Hott Leggz, popolare ristorante di Fort Lauderdale, in Florida, si sono svuotate: la raccolta dei dollari regalo ha fruttato 10.000 dollari in tutto, distribuiti dalla proprietaria ai dipendenti. "Abbiamo sempre scherzato sul fatto che se tutto fosse andato veramente male un giorno avremmo almeno avuto i dollari sulle pareti. Ora siamo nello scenario peggiore" e quei dollari aiutano 20 famiglie, spiega la proprietaria.

Lo stesso è accaduto al The Sand Bar, in Georgia, dove il titolare e i camerieri hanno speso tre giorni e mezzo per staccare una a una le banconote attaccate alle pareti. Il bottino ricavato è stato di 3.700 dollari, distribuiti fra i quattro baristi e i due musicisti del locale. Banconote ricordo staccate anche da Hamburger Joe's Pub, il popolare locale di Mirtle Beach, in South Carolina: dalle pareti sono stati prelevati oltre 8.000 dollari che ora sono in banca per essere contati e per il recupero della banconote più danneggiate affinché neanche un dollaro vada perso.