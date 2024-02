Schlein: 'Battiamoci per la legalizzazione della cannabis'

"Battiamoci insieme per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all'evento "Per gli Stati uniti d'Europa", organizzato a Roma da Più Europa.

Per gli Stati Uniti d'Europa "Noi ci siamo", ha detto Schlein, che ha citato anche Cristina D'Avena. "Europa unita, la voce della fraternità che tutte le frontiere abbatterà. L'Europa siamo noi milioni di persone", ha letto Schlein, che poi ha spiegato: "Era Cristina d'Avena, era il 1991, avevo sei anni, non abbiamo abbandonato il sogno".

All'evento romano sono presenti anche il leader di Iv Matteo Renzi, il segretario di Più Europa Riccardo Magi, Benedetto della Vedova ed Emma Bonino: tutti seduti vicino, in prima fila, e immortalati da una foto voluta dal moderatore Alessandro Cecchi Paone. Il leader di Azione Carlo Calenda si è collegato in video.

Magi_ proponiamo una lista di scopo per gli stati uniti d'Ue

"Gli Stati Uniti d'Europa devono diventare un obiettivo politico, non solo una materia da tecnici e studiosi. Per questo abbiamo fatto una proposta, una lista di scopo per gli stati uniti d'Europa, mettendo avanti un obiettivo che ci consente di unirci al di là delle nostre specificità, anzi valorizzandole. Ascolteremo gli interventi e le risposte dai leader, che hanno accettato il nostro invito". Lo ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, aprendo l'evento "Per gli Stati uniti d'Europa", organizzato a Roma da Più Europa. Fra gli ospiti della giornata, il leader di Azione Carlo Calenda (in collegamento video), il leader di Iv Matteo Renzi, la segretaria del Pd Elly Schlein, il sindaco di Milano Beppe Sala, Carlo Cottarelli, il segretario del Psi Enzo Maraio.

Renzi: disponibili alla lista comune per Stati uniti d'Europa

"La lista la volete fare sì o no? Sennò parliamo di tutto, ma c'è una domanda secca: siete disponibili sì o no a fare una lista come quella proposta da Emma Bonino per gli stati uniti d'Europa? Sì, noi ci siamo. Siamo pronti a votare una lista con il logo stati uniti d'Europa. Siamo disponibili a fare i passi indietro che servono e a dare una mano". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo all'evento "Per gli Stati uniti d'Europa", organizzato a Roma da Più Europa. "Ma se decidete di non portarla avanti o di fare accordi con altri noi vi rispetteremo, se decidete di stare con Azione, nel caso in cui Azione non ci stia" con Iv "mettendo un veto".

